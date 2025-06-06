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Движение ограничат на участках Полковой улицы с 7 июня до 15 сентября

Движение ограничат на участках ул. Полковая с 7 июня до 15 сентября в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 7 июня до 15 сентября на участках ул. Полковая будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ», — говорится в сообщении.

Как уточняется, одна из двух полос будет закрыта на участках: ул. Полковая от д. 1, стр. 27 до д. 20 с 7 июня до 20 июля; ул. Полковая от д. 20 до д. 14, корп. 1 с 20 июля до 30 июля. Одна полоса будет закрыта с сохранением движения по двум полосам за счет обустройства временных уширения на участке ул. Полковая в районе д. 14, корп. 1 с 1 августа до 15 сентября.