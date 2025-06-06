Движение ограничат на участках Полковой улицы с 7 июня до 15 сентября

Как уточняется, одна из двух полос будет закрыта на участках: ул. Полковая от д. 1, стр. 27 до д. 20 с 7 июня до 20 июля; ул. Полковая от д. 20 до д. 14, корп. 1 с 20 июля до 30 июля. Одна полоса будет закрыта с сохранением движения по двум полосам за счет обустройства временных уширения на участке ул. Полковая в районе д. 14, корп. 1 с 1 августа до 15 сентября.