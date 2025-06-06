Виновники ЧП с танкерами в Черном море не хотят оплачивать весь ущерб

Оба танкера потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По данным экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате катастрофы в Черное море попало примерно 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов. Для ликвидации последствий происшествия создана правительственная комиссия, продолжаются работы по очистке акватории.