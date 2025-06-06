В Красноярском крае мигранты лишились российских паспортов за преступления

В Красноярском крае несколько бывших мигрантов лишились российских паспортов в связи с осуждением за преступления. Об этом сообщило ГУ МВД по региону.
Семь граждан, получивших российское гражданство в разные годы, были признаны виновными в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, и получили реальные сроки заключения. В соответствии с решением суда, их также лишили паспортов гражданина РФ, и после отбытия наказания они будут выдворены из страны.
Кроме того, еще один мужчина, родившийся в 1992 году, лишился гражданства за распространение информации о запрещенной деятельности в интернете. Он получил российский паспорт в 2005 году.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае в теплицах задержали 115 мигрантов, выявлено 196 нарушений.