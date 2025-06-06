В Красноярском крае мигранты лишились российских паспортов за преступления

Семь граждан, получивших российское гражданство в разные годы, были признаны виновными в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, и получили реальные сроки заключения. В соответствии с решением суда, их также лишили паспортов гражданина РФ, и после отбытия наказания они будут выдворены из страны.