В Перми расселили еще два аварийных дома

В аварийном многоквартирном доме на Пензенской, 55 было десять жилых помещений общей площадью 418,8 кв. метра, в которых жили 19 человек. В аварийном многоквартирном доме на Красина, 16 жили 32 человека. Здесь было 13 жилых помещений общей площадью 427,6 кв. м. Все жители аварийных домов получили денежную компенсацию или другое жилье, в зависимости от формы собственности.