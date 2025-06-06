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В Перми расселили еще два аварийных дома

В Кировском и Дзержинском районах завершилось расселение двух аварийных домов, рассказали в городском управлении жилищных отношений.

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В Кировском и Дзержинском районах завершилось расселение двух аварийных домов, рассказали в городском управлении жилищных отношений.

В аварийном многоквартирном доме на Пензенской, 55 было десять жилых помещений общей площадью 418,8 кв. метра, в которых жили 19 человек. В аварийном многоквартирном доме на Красина, 16 жили 32 человека. Здесь было 13 жилых помещений общей площадью 427,6 кв. м. Все жители аварийных домов получили денежную компенсацию или другое жилье, в зависимости от формы собственности.