Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Самары

А ранее временные ограничения на полёты были сняты в трёх московских аэропортах: Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в воздушной гавани Саратова (Гагарин). Службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме, обеспечивая отправку и прибытие рейсов.