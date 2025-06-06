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Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Самары

План «Ковёр» был введён в аэропорту Самары (Курумоч). Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW)», — говорится в сообщении.

А ранее временные ограничения на полёты были сняты в трёх московских аэропортах: Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в воздушной гавани Саратова (Гагарин). Службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме, обеспечивая отправку и прибытие рейсов.