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Врач Новоселов: нарушения сна и обоняния могут быть симптомами Паркинсона

Ранними проявлениями болезни могут быть тремор и ригидность, а до клинических симптомов — нарушение сна и обоняния.

Источник: Аргументы и факты

Болезнь Паркинсона чаще всего развивается после 50 лет, но возможны и более ранние случаи. Об этом в диалоге с aif.ru предупредил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«Как правило, это происходит ближе к 50 годам. Бывают более ранние варианты, но в каждом индивидуальном случае надо смотреть на форму заболевания, на клинические проявления и делать прогнозы. Кроме того, существуют наследственные генетические полиморфизмы, способствующие ускоренному развитию этого заболевания», — рассказал эксперт.

Он отметил, что ранними проявлениями болезни могут быть тремор и ригидность, а до клинических симптомов — нарушение сна и обоняния. Также ускорить развитие болезни могут стресс и перегрузки.

«Наш образ жизни очень сильно влияет на то, с какими заболеваниями мы войдем в старость. В том числе и на риск болезни Паркинсона», — объяснил он.

Ранее Валерий Новоселов в разговоре с aif.ru объяснил появление болезни Паркинсона у солиста группы a-ha Мортена Харкета.