Мусульмане Башкирии отмечают Курбан-байрам.

В 37-й главе Корана описывается история пророка Ибрахима. По преданию, мужчина долго не мог иметь детей и стал отцом только в 86 лет. Однажды ночью Ибрахим увидел сон, в котором ангел велел ему принести в жертву Всевышнему единственного сына. Пророк горячо любил своего первенца, но не смог пойти против воли Бога. Вместе с сыном, который знал об уготованной ему участи, он отправился в долину Мина, чтобы совершить ритуал.