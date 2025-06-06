Сегодня, 6 июня, верующие мусульмане Башкирии отмечают Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, посвященный подвигу пророка Ибрахима. По традиции в этот день верующие посещают мечети, собирают в доме гостей, приносят в жертву баранов или овец.
История праздника
В 37-й главе Корана описывается история пророка Ибрахима. По преданию, мужчина долго не мог иметь детей и стал отцом только в 86 лет. Однажды ночью Ибрахим увидел сон, в котором ангел велел ему принести в жертву Всевышнему единственного сына. Пророк горячо любил своего первенца, но не смог пойти против воли Бога. Вместе с сыном, который знал об уготованной ему участи, он отправился в долину Мина, чтобы совершить ритуал.
В последний момент, когда отец уже был готов исполнить задуманное, Всевышний остановил пророка и заменил юношу на барана. Таким образом, Ибрахим и его сын прошли испытание веры, доказав свою преданность Аллаху. Отсюда и появился праздник Курбан-байрам, неотъемлемой частью которого является процесс жертвоприношения. При этом есть строгие правила: животное должно быть здоровым, не младше полугода и пройти контроль ветеринарной службы.
Согласно традициям, в этот день мусульмане должны совершить полное омовение, надеть чистую одежду и идти в мечеть. Работать и заниматься домашними хлопотами в праздник не рекомендуется. Также лучше воздержаться от споров, обид и скандалов. Хорошо раздавать милостыню нуждающимся, дарить подарки, ходить в гости, угощать друг друга.
Курбан-байрам — 2025 в Башкирии
Традиционно Курбан-байрам начинается с утренней праздничной молитвы. В каждой из мечетей совершается намаз, после чего проходит процедура жертвоприношения. Согласно правилам, одну треть мяса положено отдать беднякам или детским домам, одну треть раздать гостям и родственникам и еще одну треть оставить семье. Эту третью часть категорически запрещено продавать.
Торжественная праздничная проповедь с участием Верховного муфтия Талгата Таджуддина состоится в мечети «Ляля-Тюльпан». Прямая трансляция будет доступна на Первом канале, телеканалах Россия 1 и БСТ, в интернете. Начало — в 9 часов.
В понедельник, 2 июня, на оперативном совещании в правительстве региона глава Башкирии Радий Хабиров поручил ответственно подойти к организации Курбан-байрама.
У нас 6 июня священный праздник — Курбан-байрам. Я знаю, управление ветеринарии подготовило отдельные места для забоя жертвенных животных. Прошу всех ответственных лиц серьезно подойти к организации этого светлого праздника.
А для религиозных обрядов во всех муниципальных образованиях республики совместно с администрациями районов, религиозными организациями и госветслужбой оборудуются более 60 специальных убойных площадок. В Уфе будут работать две такие площадки — перед торговым центром «Караван» (возле поселка Зинино) и на территории Северного автовокзала, где обеспечат строгий ветеринарный контроль. На них, по предварительным данным, будет подвергнуто убою более 3000 голов жертвенных животных, а по республике — свыше 9000 голов.
Убой животных проводится под контролем ветеринарной службы, учитывая все ветеринарно-санитарные требования. На сегодняшний день меры, принятые при организации убойных площадок, исключают возможность ввоза больного поголовья. Все поголовье, предназначенное для жертвоприношения, заблаговременно подвергается карантинным мероприятиям и идентификации.
На таких площадках для верующих предусмотрены автопарковочные места, оборудованные места для чтения намаза, подвоз воды, торговля исламской атрибутикой и продукцией халяль, также установят скамейки, биотуалеты, морозильные камеры для хранения мяса.
Для безопасности граждан в местах проведения мероприятий будет организовано дежурство сотрудников полиции, Центра общественной безопасности. От религиозных организаций помощь в охране общественного порядка окажут сотрудники частных охранных организаций, жителям будут помогать волонтеры. На ближайших к местам проведения мероприятий подстанциях предусмотрят резервы бригад скорой медицинской помощи, а также организуют дежурство экстренных служб.
Празднование Курбан-байрама продолжится в башкирской столице до 8 июня. На площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» пройдет ежегодный «Курбан Халяль Фест». Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, в программе мероприятия: праздничный концерт, восточная ярмарка, детская анимация, конкурсы, подарки и бесплатная раздача плова.
В мэрии напомнили, что в связи с проведением праздника на ряде участков дорог ограничат движение автотранспорта. Так, с 6 июня с 6.00 до 15.00 будут перекрыты участок улица Тукаева от Цюрупы до Зайнуллы Расулева, а также крайняя правая полоса улицы Комарова вдоль мечети «Ляля-Тюльпан».