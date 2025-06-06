НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн — РИА Новости. Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами, что стало актуальным на фоне постоянно меняющегося законодательства — теперь они предлагают получить единоразовую «выплату от государства», ее размер якобы может достигать 100 000 рублей, рассказали РИА Новости в Angara Security.
«Преступники вернулись к обсуждению некогда позабытого вопроса социальных выплат. На фоне постоянно меняющегося законодательства она вновь стала актуальной для мошеннических схем. На этот раз россиянам предлагали получить единоразовую выплату в рамках реализации государственной программы социальной поддержки граждан в 2025 году, размер которой может достигать ста тысяч рублей», — сказали в компании.
Жертвы переходят по ссылке из чат-бота в Telegram на фейковый сайт крупного российского банка — там нужно ввести данные от «Госуслуг» и/или банковские реквизиты для «проверки адреса» или подтверждения выплаты. Но в результате пользователи теряют деньги или передают личные данные в руки мошенников.
Специалисты компании совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) выявили и заблокировали такие сайты в ходе мониторинга. Кроме того, были обнаружены и заблокированы сайты для обмана по классическим схемам: это «Получите социальный вычет», «Заплатите штраф со скидкой», «Ждете посылку», «Отследите отправление».
«Мошенники активно эксплуатируют тему социальных выплат и доверие пользователей к государству, его символике и информационным системам. Обнаруженные нами фишинговые ресурсы выполнены в стилистике “Госуслуг” и используют искаженное написание сервиса, при этом обычный гражданин может не заметить ошибки в названии сайта. Домены регистрировались в разное время, самые свежие — в начале мая. Очевидно, что мошенники тщательно готовились к новым кампаниям. В ходе мониторинга мы также обнаружили исходные ресурсы, позволяющие злоумышленникам масштабировать подобные схемы и создавать новые сайты для более широкого охвата аудитории», — прокомментировал эксперт по киберразведке Angara SOC Иван Захаров.