Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами

«Мошенники активно эксплуатируют тему социальных выплат и доверие пользователей к государству, его символике и информационным системам. Обнаруженные нами фишинговые ресурсы выполнены в стилистике “Госуслуг” и используют искаженное написание сервиса, при этом обычный гражданин может не заметить ошибки в названии сайта. Домены регистрировались в разное время, самые свежие — в начале мая. Очевидно, что мошенники тщательно готовились к новым кампаниям. В ходе мониторинга мы также обнаружили исходные ресурсы, позволяющие злоумышленникам масштабировать подобные схемы и создавать новые сайты для более широкого охвата аудитории», — прокомментировал эксперт по киберразведке Angara SOC Иван Захаров.