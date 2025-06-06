Омск занял 78 место в общероссийском экологическом рейтинге

Хуже, чем в Омске, ситуация лишь в пяти регионах: в Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Приморском и Забайкальском краях. К числу самых распространенных экологических проблем крупных городов эксперты организации относят загрязнение атмосферного воздуха. В частности, директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов связывает проблему воздуха в Омске с двумя факторами.