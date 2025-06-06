Омск занял 78 место в общероссийском экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала вчера, 5 июня, очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ по итогам весны 2025 года. Омск оказался на 78 месте.
Хуже, чем в Омске, ситуация лишь в пяти регионах: в Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Приморском и Забайкальском краях. К числу самых распространенных экологических проблем крупных городов эксперты организации относят загрязнение атмосферного воздуха. В частности, директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов связывает проблему воздуха в Омске с двумя факторами.
«В Омске летела угольная пыль из труб ТЭЦ и пахло сероводородом из старой канализации», — цитирует Пукалова издание «Коммерсантъ».
Экологический рейтинг формируется на данных СМИ и государственных учреждений с 2007 года и регулярно, по итогам каждого сезона, публикуется с 2008 года.
Ранее мы писали о рейтинге Омска по итогам зимы 2024−2025 годов, в котором город также занял 78 строчку.