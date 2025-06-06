Стало известно, как именно мошенники воздействуют на россиян

Телефонные мошенники отводят своей жертве около 40 минут на оформление кредита в банковском учреждении, а в случае, если по прошествии данного временного отрезка потерпевший не выходит на связь, злоумышленники проявляют инициативу и сами осуществляют повторный звонок.
Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источники в силовых ведомствах, которые получили эту информацию из материалов, изъятых в ходе задержания подозреваемых в мошенничестве. Согласно имеющимся инструкциям, телефонные злоумышленники уведомляют введенного в заблуждение гражданина о том, что не смогут поддерживать с ним коммуникацию в период его пребывания в банковском отделении.
«Поэтому, когда человек будет заходить в банк, ставится таймер на 40 минут», — отмечается в документации.
Вместе с тем, аферисты убеждают потерпевшего в том, что в случае его невозможности покинуть банковское учреждение и перезвонить им в установленные сроки, мошенник, якобы в строгом соответствии с регламентом, будет обязан самостоятельно установить с ним контакт. Помимо этого, они настойчиво требуют от жертвы, чтобы та, отвечая на телефонные звонки в банке, обращалась к мошеннику в фамильярной форме, используя местоимение «ты».
В целях обеспечения защиты российских граждан от противоправных действий мошенников на интернет-портале «Госуслуги» был запущен новый специализированный сервис, получивший название «жизненная ситуация». Данная платформа ориентирована как на лиц, уже ставших жертвами мошеннических действий в виртуальном пространстве, так и на пользователей, стремящихся к повышению уровня своей цифровой грамотности и минимизации рисков взаимодействия с киберпреступниками.
Представленный сервис предлагает комплексный подход к защите от мошенничества, включая в себя функциональные возможности, уже доступные на платформе «Госуслуги»: оформление самозапрета на получение кредитов, возможность анализа собственной кредитной истории, контроль за зарегистрированными на имя пользователя SIM-картами, получение информации о вызывающих подозрение телефонных номерах, а также направление жалоб на веб-ресурсы, распространяющие вредоносный контент. Особое внимание уделяется предоставлению подробных инструкций, описывающих порядок действий в ситуациях, когда гражданин непреднамеренно раскрыл свои конфиденциальные данные мошенникам, а также других рекомендаций, направленных на предотвращение попадания в ловушки, расставленные злоумышленниками.
Пользователи портала, в рамках сервиса «жизненная ситуация», смогут ознакомиться с каталогом наиболее распространенных мошеннических схем, что позволит им оперативно получать актуальную информацию о возникающих угрозах. Кроме того, сервис предоставляет информацию о том, в какие организации следует обращаться при столкновении с киберпреступниками: в частности, на интерактивной карте отображаются адреса и контактные данные ближайших многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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