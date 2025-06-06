Стало известно, как именно мошенники воздействуют на россиян

Вместе с тем, аферисты убеждают потерпевшего в том, что в случае его невозможности покинуть банковское учреждение и перезвонить им в установленные сроки, мошенник, якобы в строгом соответствии с регламентом, будет обязан самостоятельно установить с ним контакт. Помимо этого, они настойчиво требуют от жертвы, чтобы та, отвечая на телефонные звонки в банке, обращалась к мошеннику в фамильярной форме, используя местоимение «ты».