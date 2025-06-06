Суд обязал «Победу» увеличить габариты ручной клади

По данным РИА Новости, согласно решению суда, авиакомпания обязана установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 см и весом не менее 5 кг, а также норму к товарам из магазинов duty-free, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 см.