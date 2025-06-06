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Бойцы расчета ЗРК «Бук-М3» рассказали об уничтожении МиГ-29 ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Центр» сбили украинский беспилотник в мае на Красноармейском направлении СВО.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные рассказали об уничтожении украинского истребителя на Красноармейском направлении в зоне СВО.

Как сообщили в Минобороны РФ, МиГ-29 ВСУ был сбит в мае этого года военнослужащими расчета ЗРК «Бук-М3» группировки войск «Центр». Отмечалось, что пилот самолета совершил ошибку, на которой и получилось его подловить. Запущенная ракета поразила истребитель вместе с пилотом.

Старший оператор расчета Азамат рассказал, что расчет работал в автономном режиме боевого дежурства в поле. Спустя около полутора часов на радарах появилась цель — по характеристикам самолет. «Доложили на командный пункт, где нам дали разрешение на пуск. После этого начальник расчета произвел пуск по этой цели и поразил ее», — добавил боец.

Как заявил командир ЗРК Антон Осипов, отличием «Бук-М3» является дальность полета ракет и то, что она автоматически сопровождает цель и является более мобильной.

Военнослужащие расчета ЗРК «Бук-М3» круглосуточно дежурят в районах сосредоточения войск на протяжении всего периода проведения СВО. На счету расчета — десятки сбитых аэродинамических целей. Наиболее значимые из них — беспилотники Bayraktar и РЗСО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.

Об уничтожении МиГ-29 ВСУ в зоне СВО сообщалось в мае. Осипов тогда рассказал, что решающим стал момент, когда пилот ВСУ поднялся выше допустимой высоты, тогда расчет оперативно засек цель, выполнил захват и произвел пуск ракеты.