Бойцы расчета ЗРК «Бук-М3» рассказали об уничтожении МиГ-29 ВСУ

Российские военные рассказали об уничтожении украинского истребителя на Красноармейском направлении в зоне СВО.
Как сообщили в Минобороны РФ, МиГ-29 ВСУ был сбит в мае этого года военнослужащими расчета ЗРК «Бук-М3» группировки войск «Центр». Отмечалось, что пилот самолета совершил ошибку, на которой и получилось его подловить. Запущенная ракета поразила истребитель вместе с пилотом.
Старший оператор расчета Азамат рассказал, что расчет работал в автономном режиме боевого дежурства в поле. Спустя около полутора часов на радарах появилась цель — по характеристикам самолет. «Доложили на командный пункт, где нам дали разрешение на пуск. После этого начальник расчета произвел пуск по этой цели и поразил ее», — добавил боец.
Как заявил командир ЗРК Антон Осипов, отличием «Бук-М3» является дальность полета ракет и то, что она автоматически сопровождает цель и является более мобильной.
Военнослужащие расчета ЗРК «Бук-М3» круглосуточно дежурят в районах сосредоточения войск на протяжении всего периода проведения СВО. На счету расчета — десятки сбитых аэродинамических целей. Наиболее значимые из них — беспилотники Bayraktar и РЗСО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.
Об уничтожении МиГ-29 ВСУ в зоне СВО сообщалось в мае. Осипов тогда рассказал, что решающим стал момент, когда пилот ВСУ поднялся выше допустимой высоты, тогда расчет оперативно засек цель, выполнил захват и произвел пуск ракеты.