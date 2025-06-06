Бойцы расчета ЗРК «Бук-М3» рассказали об уничтожении МиГ-29 ВСУ

Старший оператор расчета Азамат рассказал, что расчет работал в автономном режиме боевого дежурства в поле. Спустя около полутора часов на радарах появилась цель — по характеристикам самолет. «Доложили на командный пункт, где нам дали разрешение на пуск. После этого начальник расчета произвел пуск по этой цели и поразил ее», — добавил боец.