Испания со счетом 5:4 победила Францию и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Сборная Испании вышла в финал Лиги наций УЕФА, обыграв Францию в напряжённом полуфинальном матче дивизиона А.
Игра состоялась 5 июня в Штутгарте и завершилась победой испанцев со счётом 5:4.
В составе испанской команды отличились Нико Уильямс, Микель Мерино и Педри, а Ламин Ямаль записал на свой счёт два забитых мяча. За Францию голы забили Килиан Мбаппе, Райан Шерки и Рандаль Коло Муани, а также был зафиксирован автогол испанского защитника Дани Вивиана.
Финальный матч между Испанией и Португалией состоится 8 июня. В этот же день Франция поборется за третье место с командой Германии.
Ранее стало известно, сборная Узбекистана по футболу впервые в истории сыграет в финальной части чемпионата мира, который состоится в 2026 году.