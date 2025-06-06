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Испания со счетом 5:4 победила Францию и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.

Источник: Аргументы и факты

Сборная Испании вышла в финал Лиги наций УЕФА, обыграв Францию в напряжённом полуфинальном матче дивизиона А.

Игра состоялась 5 июня в Штутгарте и завершилась победой испанцев со счётом 5:4.

В составе испанской команды отличились Нико Уильямс, Микель Мерино и Педри, а Ламин Ямаль записал на свой счёт два забитых мяча. За Францию голы забили Килиан Мбаппе, Райан Шерки и Рандаль Коло Муани, а также был зафиксирован автогол испанского защитника Дани Вивиана.

Финальный матч между Испанией и Португалией состоится 8 июня. В этот же день Франция поборется за третье место с командой Германии.

Ранее стало известно, сборная Узбекистана по футболу впервые в истории сыграет в финальной части чемпионата мира, который состоится в 2026 году.