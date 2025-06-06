Испания со счетом 5:4 победила Францию и вышла в финал Лиги наций УЕФА

В составе испанской команды отличились Нико Уильямс, Микель Мерино и Педри, а Ламин Ямаль записал на свой счёт два забитых мяча. За Францию голы забили Килиан Мбаппе, Райан Шерки и Рандаль Коло Муани, а также был зафиксирован автогол испанского защитника Дани Вивиана.