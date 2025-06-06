К мавзолею Ленина выстроилась огромная очередь: ажиотаж объясняется просто

Москвичи и гости столицы проявляют небывалый интерес к мавзолею Ленина на Красной площади. Чтобы еще раз увидеть тело Ильича выстаиваются огромные очереди, которые снимают очевидцы.
Дело в том, что в скором времени мавзолей закроют на реставрацию. И посетить его можно будет не раньше июня 2027 года. Предыдущая реставрация проводилась осенью 2012 года.
Министерство культуры РФ заказало реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади. Сумма контракта составила около 20 миллионов рублей. Согласно экспертизе, усыпальница находится в ограниченно работоспособном состоянии. Кирпичные стены малых коллекторов и спусков в подтрибунные помещения признали аварийными.
Кроме того, на стенах начала отшелушиваться краска, кое-где сместились облицовочные плиты и, а по причине плохой вентиляции на поверхностях выявлены «биопоражения».