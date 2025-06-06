Украина столкнулась с массированным ракетным ударом

Украина подверглась массированному удару ракет и беспилотников, в результате которого была повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура. Об этом стало известно в пятницу, 6 июня.
Взрывы были зафиксированы в Киеве, Киевской области, Луцке, Чернигове и Тернополе, передает Telegram-канал Mash.
В Тернополе зафиксировано попадание по промышленным и инфраструктурным объектам, часть города осталась без света. В Киеве, в Соломенском районе, произошли пожар в нежилой зоне и возгорание в жилом доме. В Голосеевском районе загорелся объект гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение, зафиксировано падение частей сбитых целей на АЗС. В Шевченковском районе произошел пожар в зоне нежилой застройки, а в Днепровском районе значительные повреждения получила АЗС.
Ранее стало известно, что российская ракета уничтожила зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, размещенный под Киевом. Украинские операторы выпустили четыре ракеты в попытке перехватить российскую ракету «Искандер», но это не предотвратило уничтожение ЗРК.