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Украина столкнулась с массированным ракетным ударом

Украина подверглась массированному удару ракет и беспилотников, в результате которого была повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура. Об этом стало известно в пятницу, 6 июня.

Украина подверглась массированному удару ракет и беспилотников, в результате которого была повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура. Об этом стало известно в пятницу, 6 июня.

Взрывы были зафиксированы в Киеве, Киевской области, Луцке, Чернигове и Тернополе, передает Telegram-канал Mash.

В Тернополе зафиксировано попадание по промышленным и инфраструктурным объектам, часть города осталась без света. В Киеве, в Соломенском районе, произошли пожар в нежилой зоне и возгорание в жилом доме. В Голосеевском районе загорелся объект гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение, зафиксировано падение частей сбитых целей на АЗС. В Шевченковском районе произошел пожар в зоне нежилой застройки, а в Днепровском районе значительные повреждения получила АЗС.

Ранее стало известно, что российская ракета уничтожила зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, размещенный под Киевом. Украинские операторы выпустили четыре ракеты в попытке перехватить российскую ракету «Искандер», но это не предотвратило уничтожение ЗРК.