Пермячку обязали вернуть более 700 тысяч рублей за несуществующего ребенка

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщили в краевой прокуратуре.
Установлено, что пермячка незаконно воспользовалась правом на получение материнского капитала и других социальных выплат. Для этого женщина представила в ЗАГС ложные сведения о рождении несуществующего ребенка. В качестве подтверждения она предоставила недостоверные свидетельские показания третьего лица. На основании поддельных документов женщина получила материнский капитал и иные социальные выплаты.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд признал пермячку виновной и обязал ее вернуть в бюджет незаконно полученные деньги. В итоге женщина должна выплатить более 700 тысяч рублей.