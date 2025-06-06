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Пермячку обязали вернуть более 700 тысяч рублей за несуществующего ребенка

Женщина незаконно оформила документы на получение маткапитала и социальных выплат.

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Источник: Комсомольская правда

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщили в краевой прокуратуре.

Установлено, что пермячка незаконно воспользовалась правом на получение материнского капитала и других социальных выплат. Для этого женщина представила в ЗАГС ложные сведения о рождении несуществующего ребенка. В качестве подтверждения она предоставила недостоверные свидетельские показания третьего лица. На основании поддельных документов женщина получила материнский капитал и иные социальные выплаты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд признал пермячку виновной и обязал ее вернуть в бюджет незаконно полученные деньги. В итоге женщина должна выплатить более 700 тысяч рублей.