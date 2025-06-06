Пермячку обязали вернуть более 700 тысяч рублей за несуществующего ребенка

Установлено, что пермячка незаконно воспользовалась правом на получение материнского капитала и других социальных выплат. Для этого женщина представила в ЗАГС ложные сведения о рождении несуществующего ребенка. В качестве подтверждения она предоставила недостоверные свидетельские показания третьего лица. На основании поддельных документов женщина получила материнский капитал и иные социальные выплаты.