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Сквер возле 20-этажного дома- «кукурузы» на Осипенко планируют благоустроить

Глава Самары Иван Носков встретился с жителями Октябрьского района.

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Глава Самары Иван Носков встретился с жителями Октябрьского района. В частности, во время встречи обсудили благоустройство сквера им. Николая Басова, который находится рядом с домом № 32 на улице Осипенко.

— Дом- «кукуруза», дом- «рашпиль», дом- «терка», — это только малая часть прозвищ знаменитого двадцатиэтажного дома, построенного в стиле позднего необрутализма. К этому уникальному зданию архитектора Александра Белоконя прилегает сквер, который сейчас участвует в рейтинговом голосовании на благоустройство в 2026 году.

С жителями договорились, что если сквер не победит, будем вместе искать возможность войти в другие программы, и всё-таки обустроить эту территорию, — сказал Иван Носков.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проходит благоустройство дворов и общественных территорий.

До 12 июня в Самаре проходит голосование за общественные места, которые планируют обновить в 2026 году.

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