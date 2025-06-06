Сквер возле 20-этажного дома- «кукурузы» на Осипенко планируют благоустроить

— Дом- «кукуруза», дом- «рашпиль», дом- «терка», — это только малая часть прозвищ знаменитого двадцатиэтажного дома, построенного в стиле позднего необрутализма. К этому уникальному зданию архитектора Александра Белоконя прилегает сквер, который сейчас участвует в рейтинговом голосовании на благоустройство в 2026 году.