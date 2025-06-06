Врач Новоселов объяснил, чем болезнь Альцгеймера отличается от деменции

Болезнь Альцгеймера является одной из причин деменции, но не тождественна ей. Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
«Деменция — это полиэтиологический синдром. Синдром — значит проявление, а полиэтиологический означает, что у него много причин. То есть деменция — это следствие, а болезнь Альцгеймера — одна из причин деменции. Бывает сосудистая деменция, так называемая мультиинфарктная, или деменция вследствие, например, той же самой болезни Паркинсона. Все это приводит к деменции. Деменция включает в себя синдром приобретенного слабоумия — это одно и то же. А вот болезнь Альцгеймера и деменция — это не одно и то же, это причина и следствие», — пояснил специалист.
По словам врача, средний возраст диагностики болезни Альцгеймера в Москве — 77−78 лет.
«В московской популяции средний возраст постановки диагноза — 77−78 лет, но бывают и ранние формы, когда заболевание диагностируют в 50 лет и даже раньше — это так называемая ранняя форма. А 75, 77, 78 лет — это уже поздняя форма. Болезнь Альцгеймера — это возразависимое заболевание. Чем выше возраст, тем чаще она встречается», — подчеркнул Валерий Новоселов.
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