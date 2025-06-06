Врач Новоселов объяснил, чем болезнь Альцгеймера отличается от деменции

«Деменция — это полиэтиологический синдром. Синдром — значит проявление, а полиэтиологический означает, что у него много причин. То есть деменция — это следствие, а болезнь Альцгеймера — одна из причин деменции. Бывает сосудистая деменция, так называемая мультиинфарктная, или деменция вследствие, например, той же самой болезни Паркинсона. Все это приводит к деменции. Деменция включает в себя синдром приобретенного слабоумия — это одно и то же. А вот болезнь Альцгеймера и деменция — это не одно и то же, это причина и следствие», — пояснил специалист.