Авиакомпанию «Победа» обязали изменить габариты ручной клади

«Установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм, норму к товарам из магазинов duty-free, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 сантиметров», — говорится в решении суда. Оно имеется в распоряжении РИА Новости.