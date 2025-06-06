«Научитесь уважать нас»: Путин призвал Европу считаться с Россией цитатой Тютчева

Кроме того, Путин поддержал инициативу о создании специальных пространств для продвижения русского языка в филиалах Национального центра «Россия». В ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка президент РФ также заявил, что в публичном пространстве страны следует использовать исторический алфавит — кириллицу, а не смешение латинских букв и других знаков, которое он охарактеризовал как «кашу из латиницы».