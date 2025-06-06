«Научитесь уважать нас»: Путин призвал Европу считаться с Россией цитатой Тютчева

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам культурной политики 5 июня процитировал строки русского поэта Федора Тютчева, подчеркнув необходимость уважения к России со стороны Европы.
Путин назвал Тютчева патриотом и человеком высокой культуры, приведя его обращение к европейцам.
— В одной из своих работ он обратился к европейцам, заявив, что Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе, — сказал российский лидер.
Президент также напомнил, что в 2028 году будет отмечаться 225-летие со дня рождения Тютчева.
Кроме того, Путин поддержал инициативу о создании специальных пространств для продвижения русского языка в филиалах Национального центра «Россия». В ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка президент РФ также заявил, что в публичном пространстве страны следует использовать исторический алфавит — кириллицу, а не смешение латинских букв и других знаков, которое он охарактеризовал как «кашу из латиницы».