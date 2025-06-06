В Прикамье за мошенничество осудили многодетную мать

Через некоторое время на банковский счет многодетной матери стали поступать деньги. Эти средства она тратила на нужды своих детей, так как другого дохода не имела. Всего с августа 2020 года по июнь 2023 года на банковскую карту пермячки поступили соцвыплаты на несуществующего ребенка на общую сумму более 580 тысяч рублей.