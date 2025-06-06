В Прикамье за мошенничество осудили многодетную мать

Пермский районный суд вынес приговор 39-летней жительнице Пермского муниципального округа. Женщина признана виновной в двух преступлениях, квалифицируемых как мошенничество при получении выплат в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что в августе 2020 года мать четверых детей узнала о возможности получения государственной выплаты за зарегистрированного ребенка, рожденного вне медицинской организации. Фигурантка подала в отдел ЗАГС г. Перми требуемые для регистрации документы на нового члена семьи, якобы рожденного в домашних условиях. Получив свидетельство, женщина обратилась в филиал МФЦ и подала заявления на оформление выплат и пособий, положенных ей как многодетной матери-одиночке.
Через некоторое время на банковский счет многодетной матери стали поступать деньги. Эти средства она тратила на нужды своих детей, так как другого дохода не имела. Всего с августа 2020 года по июнь 2023 года на банковскую карту пермячки поступили соцвыплаты на несуществующего ребенка на общую сумму более 580 тысяч рублей.
В ноябре 2020 года злоумышленница также купила квартиру в Кизеле и воспользовалась программой господдержки многодетных семей. Когда обязательства по ипотечному жилищному кредиту были погашены, женщина продала квартиру, а вырученные деньги оставила себе.
Общий материальный ущерб превысил 950 тысяч рублей.
Фигурантка объяснила, что пошла на обман, поскольку находилась в сложном материальном положении.
Суд признал женщину виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.