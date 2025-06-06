Яркое свечение в небе над Казахстаном: эксперты объяснили причины ночного явления

В ночь с 5 на 6 июня жители Центрального и Северного Казахстана наблюдали в небе яркое световое явление, которое вызвало активные обсуждения в социальных сетях. Очевидцы сообщали о вспышках и огненных следах, замеченных в небе над Астаной, Карагандой, Павлодаром и Костанайской областью.