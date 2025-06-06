Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яркое свечение в небе над Казахстаном: эксперты объяснили причины ночного явления

В ночь с 5 на 6 июня жители Центрального и Северного Казахстана наблюдали в небе яркое световое явление, которое вызвало активные обсуждения в социальных сетях. Очевидцы сообщали о вспышках и огненных следах, замеченных в небе над Астаной, Карагандой, Павлодаром и Костанайской областью.

Источник: DKNews.kz

По предварительным данным, зафиксированное свечение связано с входом в атмосферу одного из космических объектов. Международные организации, отслеживающие движение космического мусора, сообщили о трёх событиях, которые могли вызвать подобный эффект.

Вероятные источники явления:

Разгонный блок китайской ракеты Zhuque-2 Enhanced (ZQ-2E).

• Время входа: 5 июня около 22:40 (время Астаны).

• Объект: вторая ступень ракеты, запущенной 17 мая компанией LandSpace.

• Особенности: использует экологичное топливо — метан и жидкий кислород, при сгорании вызывает интенсивное и продолжительное свечение.

По оценке специалистов, именно этот объект наиболее точно совпадает по времени и характеристикам с явлением, наблюдаемым над территорией Казахстана. Спутник STARLINK-1631 (компания SpaceX).

• Время входа: 6 июня в 03:41 (по времени Алматы).

• Комментарий: плановое завершение орбитального срока службы Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B.

• Время входа: 6 июня в 00:36 (по времени Алматы).

• Объект находился в фазе пассивного схода, визуальное наблюдение маловероятно.

На текущий момент не зафиксированы падения фрагментов на территории Республики Казахстан. Ни одна из государственных служб не сообщила о повреждениях инфраструктуры, возгораниях или иных последствиях.

Специалисты подчёркивают, что большинство подобных объектов полностью сгорают в атмосфере и не представляют угрозы для населения. Явление, несмотря на свою зрелищность, является естественным результатом орбитального схода космических аппаратов и компонентов ракет.

Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК:

«По состоянию на утро 6 июня не поступало сообщений о падении фрагментов космических объектов на территории Казахстана. Объекты, вошедшие в атмосферу, полностью сгорели. Ситуация находится на контроле соответствующих служб».

Гражданам рекомендуется ориентироваться исключительно на официальную информацию, публикуемую профильными государственными и международными структурами, а также воздерживаться от распространения неподтверждённых слухов.