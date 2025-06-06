Яркое свечение в небе над Казахстаном: эксперты объяснили причины ночного явления

По предварительным данным, зафиксированное свечение связано с входом в атмосферу одного из космических объектов. Международные организации, отслеживающие движение космического мусора, сообщили о трёх событиях, которые могли вызвать подобный эффект.
Вероятные источники явления:
Разгонный блок китайской ракеты Zhuque-2 Enhanced (ZQ-2E).
• Время входа: 5 июня около 22:40 (время Астаны).
• Объект: вторая ступень ракеты, запущенной 17 мая компанией LandSpace.
• Особенности: использует экологичное топливо — метан и жидкий кислород, при сгорании вызывает интенсивное и продолжительное свечение.
По оценке специалистов, именно этот объект наиболее точно совпадает по времени и характеристикам с явлением, наблюдаемым над территорией Казахстана. Спутник STARLINK-1631 (компания SpaceX).
• Время входа: 6 июня в 03:41 (по времени Алматы).
• Комментарий: плановое завершение орбитального срока службы Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B.
• Время входа: 6 июня в 00:36 (по времени Алматы).
• Объект находился в фазе пассивного схода, визуальное наблюдение маловероятно.
На текущий момент не зафиксированы падения фрагментов на территории Республики Казахстан. Ни одна из государственных служб не сообщила о повреждениях инфраструктуры, возгораниях или иных последствиях.
Специалисты подчёркивают, что большинство подобных объектов полностью сгорают в атмосфере и не представляют угрозы для населения. Явление, несмотря на свою зрелищность, является естественным результатом орбитального схода космических аппаратов и компонентов ракет.
Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК:
«По состоянию на утро 6 июня не поступало сообщений о падении фрагментов космических объектов на территории Казахстана. Объекты, вошедшие в атмосферу, полностью сгорели. Ситуация находится на контроле соответствующих служб».
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