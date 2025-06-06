В Нижнеудинском районе закрыли паром через реку Уду

В Нижнеудинском районе паромную переправу через реку Уду закрыли. Вместе с этим движение по дороге Нижнеудинск — Боровинок — Чуна временно ограничено. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Дирекции автодорог по региону.
— Меры приняты из-за поднятия уровня воды в реке. Движение для пешеходов осуществляется по временному мосту, который расположен в районе переправы, — уточнили в дирекции.
Транспорт может ехать по объздному маршруту через пункты Алзамай — Катарма — Гродинск по трассе Нижнеудинск — Боровинок — Алзамай. Ограничение будет действует до спада воды в реке.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске 14-летний велосипедист пострадал из-за столкновения с машиной.