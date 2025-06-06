В Нижнеудинском районе закрыли паром через реку Уду

В Нижнеудинском районе паромную переправу через реку Уду закрыли. Вместе с этим движение по дороге Нижнеудинск — Боровинок — Чуна временно ограничено. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Дирекции автодорог по региону.