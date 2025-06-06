Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси с 9 июня

В понедельник, 9 июня, на большей части территории страны прогнозируются дожди, а ночью местами сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Днем ожидается усиление ветра порывами от 15 до 18 метров в секунду. Ночью и утром вероятен слабый туман. Температура воздуха ночью окажется от +12 до +19 градусов, а днем будет от +15 до +22 градусов.