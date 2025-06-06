Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси с 9 июня. Подробности озвучили пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пишет БелТА.
«А новая рабочая неделя начнется с похолодания», — уточнили в Белгидромете.
Синоптики поясняют, что воздушные потоки поменяют свое направление с юго-западного на северо-западное и в Беларусь начнет поступать прохладный воздух. Говорится, что температурный фон снизится и в середине дня не превысит от +14 до +22 градусов.
В понедельник, 9 июня, на большей части территории страны прогнозируются дожди, а ночью местами сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Днем ожидается усиление ветра порывами от 15 до 18 метров в секунду. Ночью и утром вероятен слабый туман. Температура воздуха ночью окажется от +12 до +19 градусов, а днем будет от +15 до +22 градусов.
Во вторник, 10 июня, температура кардинально не изменится — пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. В ночное время температура воздуха окажется от +5 до +12 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +14 до +21 градусов.
В среду, 11 июня, на большей части Беларуси пройдут дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит от +7 до +14 градусов, днем — от +14 до +21 градуса.
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