В Красноярском крае зафиксированы первые 100-балльники ЕГЭ

Об этом сообщил Михаил Котюков в своем телеграм-канале.
В Красноярском крае объявлены результаты ЕГЭ по химии и литературе, и среди выпускников уже есть обладатели максимальных 100 баллов. Об этом сообщил Михаил Котюков в своем телеграм-канале.
В частности, 26 учеников продемонстрировали идеальные результаты на экзамене по химии, среди которых выделяются шесть выпускников из красноярской школы № 144.
Что касается ЕГЭ по литературе, то 17 школьников также достигли наивысшего результата. Среди них — учащиеся из Красноярска, Норильска, Минусинска, Лесосибирска, Канска, Енисейска, Бородино и Красноярской Мариинской гимназии.
На данный момент результаты экзаменов продолжают поступать.
Ранее рассказывали, что преподаватели в Норильске незаконно передавали мигрантам ответы на экзаменах.