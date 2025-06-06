Диетолог Поляков рассказал, можно ли заправлять окрошку колой

«Сладкие газированные напитки, в том числе диетические, не стоит употреблять ни отдельно, ни тем более в сочетании с продуктами питания. Быстрые жидкие углеводы из газировки моментально усваиваются, вызывают скачки сахара и перегружают организм», — объяснил эксперт.