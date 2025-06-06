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Диетолог Поляков рассказал, можно ли заправлять окрошку колой

Диетолог отметил, что газировки без сахара в качестве заправки для окрошки также вредны организму.

Источник: Аргументы и факты

Окрошка, приготовленная на сладкой газировке, такой как кока-кола, наносит вред организму, заявил aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, такие рецепты не имеют ничего общего с традиционным блюдом и могут нанести серьезный вред здоровью.

«Сладкие газированные напитки, в том числе диетические, не стоит употреблять ни отдельно, ни тем более в сочетании с продуктами питания. Быстрые жидкие углеводы из газировки моментально усваиваются, вызывают скачки сахара и перегружают организм», — объяснил эксперт.

Он добавил, что даже без сахара такие напитки не безопасны — большинство сахарозаменителей имеют собственные побочные эффекты.

«Заправлять окрошку колой или диетической пепси — странная история. Кроме того, сахарозаменители, которые используются в сладкой газированной воде, практически все не являются абсолютно безопасными — у каждого из них есть свой профиль побочных эффектов», — заключил диетолог.

Ранее Поляков также рассказал, что в поисках оригинальных альтернатив квасу и кефиру некоторые экспериментируют с экзотическими заправками окрошки.