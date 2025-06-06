Популярную российскую авиакомпанию обязали увеличить габариты ручной клади: Сколько теперь можно пронести на борт

Щербинский суд Москвы постановил, что авиакомпания «Победа» должна пересмотреть нормативы провоза ручной клади, которые ранее оспорила прокуратура. Согласно решению суда, габариты бесплатной ручной клади должны быть увеличены.
Поводом для разбирательства стала проверка, в ходе которой выяснилось, что установленные авиакомпанией размеры (4×36×30 см для основного места и 10×10×5 см для товаров из duty-free) необоснованно малы и ограничивают права пассажиров. Прокуратура посчитала, что такие требования создают видимость выбора, но фактически вынуждают пассажиров оплачивать дополнительный багаж.
«Победа» настаивала на законности своих правил, ссылаясь на Федеральные авиационные правила, которые, по мнению перевозчика, содержат противоречивые требования. Однако суд отметил, что авиакомпания неверно трактовала нормы, а Верховный суд ещё в 2018 году подтвердил, что правила провоза ручной клади должны учитывать как вес, так и габариты вещей, а также потребности пассажиров.
Теперь «Победа» обязана установить новые нормы: основное место ручной клади — не менее 36×30×27 см и весом от 5 кг, а товары из duty-free — в пакетах размером не менее 24×32 см.
Авиакомпания должна ввести изменения в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда. Решение было вынесено 2 июня, но пока не вступило в силу. У сторон есть месяц на обжалование в Московском городском суде.
Прежде Росавиация напомнила об обязанностях авиакомпаний перед пассажирами при задержках рейсов. При ожидании вылета более четырех часов пассажирам полагается горячее питание. В дневное время его предоставляют каждые шесть часов, в ночное — каждые восемь.