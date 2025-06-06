Популярную российскую авиакомпанию обязали увеличить габариты ручной клади: Сколько теперь можно пронести на борт

«Победа» настаивала на законности своих правил, ссылаясь на Федеральные авиационные правила, которые, по мнению перевозчика, содержат противоречивые требования. Однако суд отметил, что авиакомпания неверно трактовала нормы, а Верховный суд ещё в 2018 году подтвердил, что правила провоза ручной клади должны учитывать как вес, так и габариты вещей, а также потребности пассажиров.