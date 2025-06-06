Дожди с грозами ожидаются в пятницу на большей части Казахстана

«Циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть территории Казахстана дожди с грозами на западе, северо-западе, севере с выпадением града, на западе РК сильные дожди, а также по республике ожидается усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей. Лишь в центре и на востоке страны ожидается погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе РК — туманы. В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, на западе, востоке, в центре области Абай, на западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе, юге, северо-востоке Мангыстауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на6 северо-западный 1−6, днем 9−14 метров в секунду. Ночью +12+14, днем +28+30.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Ночью +20+22, днем +32+34.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Ночью +21+23, днем +35+37.
В Акмолинской днем на западе и севере дождь и гроза. Днем град. Ночью +11+16, днем +27+32.
В области Улытау днем на западе и юге небольшой дождь и гроза. Ночью +14+19, днем +30+35.
В Карагандинской области без осадков. Ночью +11+16, днем +28+33.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе и севере дождь и гроза. Днем дождь и гроза, на западе и севере сильный дождь, град и шквал. Ночью +12+17, днем +22+27.
В Атырауской области днем на западе и севере дождь и гроза. Ночью +15+20, днем +25+30.
В Мангистауской области на западе, севере и в центре дождь и гроза. Ночью +16+21, днем +26+31.
В Актюбинской области днем на севере, западе и юго-востоке небольшой дождь и гроза. Ночью +13+18, днем +27+32.
В Костанайской области на западе, севере и в центре дождь, гроза и град. Ночью и утром на западе и севере туман. Ночью +15+20, днем +23+28.
В Северо-Казахстанской области ночью на востоке небольшой дождь и гроза. Днем на западе и севере дождь, гроза и град. Ночью и утром на востоке туман. Ночью +12+17, днем +23+28.
В Павлодарской области на западе и севере дождь и гроза. Ночью +13+18, днем +26+31.
В области Абай без осадков. Ночью +15+20, днем +28+33.
В Восточно-Казахстанской области днем на севере и востоке дожде и гроза. Ночью +15+20, днем +27+32.
В Кызылординской области на севере и в центре небольшой дождь, гроза и шквал. На севере и в центре пыльная буря. Ночью +20+25, днем +32+37.
В Туркестанской области днем на юге, в горных и предгорных районах дождь и гроза. На западе и севере пыльная буря. Ночью +21+26, днем +33+38.
В Жамбылской области днем в горных и предгорных районах дождь и гроза. Ночью +20+25, днем +37+42.
В Алматинской области днем в горных и предгорных районах дождь и гроза. Ночью +17+22, днем +30+35.
В области Жетысу без осадков. Ночью +13+18, днем +33+38.
«В период с 6 по 9 июня на горных реках юга, юго-востока и востока республики, в связи с прогнозируемыми дождями, будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.