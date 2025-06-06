В РФ и Белоруссии создали катализатор для получения ценных веществ из древесины

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты Института химии силикатов имени И. В. Гребенщикова (ИХС, входит в НИЦ «Курчатовский институт») и Института химии новых материалов Национальной академии наук Белоруссии разработали катализатор, позволяющий эффективно выделять из древесных отходов ценные химические соединения для медицины и сельского хозяйства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе научного центра.
Авторы представили новый катализатор, в основе которого — синтетические алюмосиликаты (аналоги природного минерала монтмориллонита) с заданными свойствами. Они позволяют избирательно превращать компонент живичного скипидара из смол хвойных деревьев (-пинен) в другие вещества, применимые в промышленности.
«Соединения, полученные из -пинена, применяются в медицине, парфюмерии, сельском хозяйстве и других областях», — уточнили в пресс-службе Курчатовского института.
Как пояснила заведующая лабораторией химии силикатных сорбентов Института химии силикатов имени И. В. Гребенщикова Ольга Голубева, для того, чтобы направить ход реакции на получение какого-то конкретного продукта, требуются селективные катализаторы, которые избирательно увеличивают скорость целевой реакции при наличии нескольких побочных. Разработанный учеными катализатор на основе синтетических монтмориллонитов решает эту задачу.
«Преимущество синтетических монтмориллонитов в том, что их можно модифицировать, изменяя химический состав и структуру, тем самым менять условия синтеза и получать в результате высокий выход продуктов изомеризации -пинена. Он может стать основой для новых, более эффективных технологий переработки древесины», — считает она.
Результаты работы опубликованы в журнале Langmuir.