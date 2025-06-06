В РФ и Белоруссии создали катализатор для получения ценных веществ из древесины

«Преимущество синтетических монтмориллонитов в том, что их можно модифицировать, изменяя химический состав и структуру, тем самым менять условия синтеза и получать в результате высокий выход продуктов изомеризации -пинена. Он может стать основой для новых, более эффективных технологий переработки древесины», — считает она.