Минприроды предложило в разы увеличить ставки экосбора с 2026 года

Согласно расчетам, сбор для бумажной упаковки из комбинированных материалов может вырасти в 17,6 раза — до 96,16 тысячи рублей за тонну, для металлической — в 12,8 раза, до 35,76 тысячи рублей. Сбор для стекла увеличится до 20,13 тысячи рублей. Более того, в данный перечень войдут деревянная, пластмассовая и текстильная упаковки.