Минприроды предложило в разы увеличить ставки экосбора с 2026 года

В Минприроды предложили увеличить базовые ставки экосбора до 35 видов упаковки в 2,1−11,7 раза относительно показателей 2025 года.
Согласно расчетам, сбор для бумажной упаковки из комбинированных материалов может вырасти в 17,6 раза — до 96,16 тысячи рублей за тонну, для металлической — в 12,8 раза, до 35,76 тысячи рублей. Сбор для стекла увеличится до 20,13 тысячи рублей. Более того, в данный перечень войдут деревянная, пластмассовая и текстильная упаковки.
Ожидается, что сборы повысят с 1 марта 2026 года. Проект разработан в сотрудничестве с Минсельхозом, Минпромторгом и Росприроднадзором, передает «Коммерсантъ».
Преобразование особо охраняемых природных территорий регионального значения столицы в особо охраняемые зеленые территории ужесточает контроль за ними. Уточняется, что штрафы за нарушения на особо охраняемых зеленых территориях столицы теперь возросли в 1,5 раза.
Глава Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин высказался о новых экологических стандартах в области использования зеленого фонда столицы. Под защитой столицы площадь зеленого фонда увеличится с 20 тысяч до 100 тысяч гектаров.