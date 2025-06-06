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Сахарная свекла не выдержала суровой погоды в Краснодарском крае

В Краснодарском крае из-за возвратных заморозков весной 2025 года погибло более четырех тысяч гектаров посевов сахарной свеклы. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства региона.

На Кубани из-за заморозков погибли гектары сахарной свеклы.

В Краснодарском крае из-за возвратных заморозков весной 2025 года погибло более четырех тысяч гектаров посевов сахарной свеклы. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства региона.

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«Возвратные заморозки и снег привели к гибели 4,1 тысяч гектаров сахарной свеклы. Погибшие посевы пересеяны сахарной свеклой на 3,7 тысяч гектаров, остальная площадь кукурузой, соей и подсолнечником», — уточнили в ведомстве. Информацию об этом передает ТАСС.

В середине марта на юге России установилась аномально теплая погода, однако уже в апреле пришло резкое похолодание с заморозками и снегопадом. Несмотря на погодные аномалии, специалисты не ожидают существенного снижения урожая сахарной свеклы в текущем году.

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Краснодарский край является одним из ведущих аграрных регионов России. В 2024 году здесь уже фиксировали снижение урожайности сахарной свеклы из-за неблагоприятных погодных условий: избыточных осадков зимой и засухи весной. В результате урожайность снизилась в 1,5 раза, и было собрано 7,3 млн тонн корнеплодов.

В этом году аграрии региона рассчитывали собрать в 2025 году около 9,1 млн тонн сахарной свеклы. Это почти на четверть больше прошлогоднего показателя.