Серноводское, Шелковская и Наурская в Чечне могут изменить наименование: как предложено назвать города

Чеченские города Серноводское, Наурская и Шелковская могут получить другие названия. Изменения предложили в парламенте республики. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму. За переименование субъектов, как отмечается, высказались большинство жителей. Сведения о поступившем законопроекте представлены на сайте нижней палаты парламента.