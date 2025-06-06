Серноводское, Шелковская и Наурская в Чечне могут изменить наименование: как предложено назвать города

Чеченские города Серноводское, Наурская и Шелковская могут получить другие названия. Изменения предложили в парламенте республики. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму. За переименование субъектов, как отмечается, высказались большинство жителей. Сведения о поступившем законопроекте представлены на сайте нижней палаты парламента.
Так, за переименование Серноводского проголосовали 100% респондентов. За смену названия города Шелковская высказались 75,6% опрошенных. Среди жителей, поучаствовавших в опросе по Наурской, 61,45% проголосовали «за».
Что касается новых предложенных вариантов, Серноводское планируется назвать «Серноводск». Город Наурская может стать «Нерве», что переводится с чеченского как «север». Шелковскую предложили переименовать в город «Терек» по названию реки, сказано в тексте проекта.
В Госдуме также обсуждают новый способ борьбы с домашним насилием. Депутаты хотят внести поправки в статью 115 УК РФ о причинении легкого вреда здоровью. По ней, как отмечается, планируется возбуждать дела без заявления жертвы.