Роспотребнадзор назвал причину вспышки кишечной инфекции на лайнере «Михаил Булгаков»

Роспотребнадзор отметил нарушение санитарных норм на лайнере «Михаил Булгаков», где произошло массовое отравление (архивное фото).
Роспотребнадзор выявил массовое нарушение санитарных норм на теплоходе «Михаил Булгаков», где с 19 по 28 мая более 100 пассажиров обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции. В ходе проверки судна инспекторы обнаружили мух и зафиксировали многочисленные нарушения эпидемиологических требований.
«Были выявлены насекомые, а именно, летали мухи. В случае, если на объекте есть насекомые, грызуны, то объект считается заселенным и подлежит дезинсекции, однако таких мероприятий проведено не было», — говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении журналистов. Специалисты Роспотребнадзора выявили на теплоходе существенные недостатки в обеспечении санитарии и гигиены.
По итогу было возбуждено административное дело. По решению суда деятельность теплохода «Михаил Булгаков» приостановлена на 90 суток, срок отсчета начался с 30 мая.
Ранее на теплоходе «Михаил Булгаков», следовавшем по маршруту Санкт-Петербург — Москва, была зафиксирована вспышка кишечной инфекции: десятки пассажиров, включая детей и пенсионеров, обратились за медицинской помощью, а часть из них госпитализировали с признаками обезвоживания. Причем экипаж изначальна пытался скрыть от пассажиров эпидемию на лайнере.