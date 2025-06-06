Роспотребнадзор назвал причину вспышки кишечной инфекции на лайнере «Михаил Булгаков»

«Были выявлены насекомые, а именно, летали мухи. В случае, если на объекте есть насекомые, грызуны, то объект считается заселенным и подлежит дезинсекции, однако таких мероприятий проведено не было», — говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении журналистов. Специалисты Роспотребнадзора выявили на теплоходе существенные недостатки в обеспечении санитарии и гигиены.