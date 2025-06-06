На Украине сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков в РФ

Стратегические бомбардировщики взлетели в России. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили некоторые украинские СМИ.
По их данным, носитель ракет «Калибр» вышел в Черное море. Какой-либо официальной информации по этому поводу пока нет, передает «Лента.ру».
В ночь с 5 на 6 июня в Киеве снова прогремели мощные взрывы. Армия России нанесла удары по военным объектам и критической инфраструктуре столицы Украины. В нескольких районах города пропало электричество, предположительно, из-за повреждения ТЭЦ-5.
Незадолго до этого появилась информация о взрывах в Киеве, а также в районе Днепропетровска, Чернигова и Одесской области. В Киеве взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги.
2 июня ВС РФ нанесли удары по цехам производства ударных БПЛА ВСУ, а также местам их запуска и хранения. Кроме того, российские средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 украинских дронов, из них 205 — за пределами зоны спецоперации.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции на Украине.