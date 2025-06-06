Капремонт 13 домов с внутренними дворами проведут в столице в этом году

Работы по капитальному ремонту жилых домов с внутренними дворами шли и раньше. Так, в 2023 году привели в порядок здание по адресу: ул. Костякова, д. 10. Он построен в 1939 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма и является ярким примером довоенной архитектуры. У него сложная форма, а во двор можно зайти сбоку или через центральную арку. Три нижних этажа рустованы, верхние украшены пилястрами и барельефами, часть окон оформлена наличниками и замковыми камнями. На главном фасаде на уровне третьего — пятого этажей находятся декоративные портики. Между пятым и шестым этажами тянется широкий многопрофильный карниз. Дворовые фасады выполнены в более лаконичном стиле с типовыми окнами. Витражные окна лестничных клеток оформлены многоуровневыми порталами. По периметру дома расположен массивный венчающий карниз с дентикулами.