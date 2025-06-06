Капремонт 13 домов с внутренними дворами проведут в столице в этом году

«В архитектурной палитре столичных жилых домов есть г-образные или еще более сложные постройки. Среди них выделяются здания, у которых по задумке архитекторов был образован внутренний двор», — говорится в сообщении.
Одно из них — восьмиэтажное здание по адресу: Ленинский проспект, д. 57. Его возвели в 1960 году по проекту типовой серии СМ-6. Здание п-образной формы образует закрытую с трех сторон дворовую территорию. Фасады подчеркнуты венчающим карнизом. В доме предстоит капитально отремонтировать фасад, крышу, подъезды, заменить инженерные системы. Перед началом работ специалисты Фонда капитального ремонта Москвы разработали отдельный проект, который учитывает все особенности здания. Материалы и технологии подобрали исходя из его специфики.
Обновление фасада начнут с очистки и промывки наружных стен. Затем восстановят выветрившиеся швы, добавят утраченные элементы кирпичной кладки и керамических блоков. Антигрибковым составом обработают места намокания, а затем покроют фасад тонкой, невидимой глазу пленкой для надежной защиты наружных стен от дождя и снега.
Кроме того, специалисты установят современные оконные блоки в подъездах, отремонтируют входы в них и обновят облицовку цоколя, а также навесят новые водосточные трубы. На крыше поменяют поврежденные стропила, обрешетку и кровельное покрытие. Деревянные элементы обработают огнебиозащитным составом, а чердак утеплят плитами из минеральной ваты. Приведут в порядок подъезды и подвалы. Заменят электросети, а также системы водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.
Также в 2025 году пройдут работы и по обновлению другого жилого здания на Ленинском проспекте (д. 66). Девятиэтажный многоквартирный жилой дом построили по концепции института «Моспроект» и проекту типовой серии в 1957 году. Здание сложной формы в виде каре образует полузамкнутый двор с двумя сквозными арками для проезда. По периметру строения расположен венчающий карниз из сборных бетонных элементов.
Здесь отремонтируют фасад, крышу и подъезды. Работы начнутся с промывки внешней поверхности стен. Затем восстановят швы, утраченную кладку и керамические блоки, обработают места намокания специальным составом. Обновят проездные арки и венчающий карниз здания. Фасад гидрофобизируют для защиты стен от атмосферных осадков. В местах общего пользования установят новые оконные блоки, отремонтируют входы в здание и его цоколь. На крыше заменят стропила, обрешетку и кровельное покрытие. Деревянные элементы обработают огнебиозащитным составом, а чердачное помещение утеплят минераловатными плитами. Кроме того, приведут в порядок подъезды и навесят новые водосточные трубы.
Работы по капитальному ремонту жилых домов с внутренними дворами шли и раньше. Так, в 2023 году привели в порядок здание по адресу: ул. Костякова, д. 10. Он построен в 1939 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма и является ярким примером довоенной архитектуры. У него сложная форма, а во двор можно зайти сбоку или через центральную арку. Три нижних этажа рустованы, верхние украшены пилястрами и барельефами, часть окон оформлена наличниками и замковыми камнями. На главном фасаде на уровне третьего — пятого этажей находятся декоративные портики. Между пятым и шестым этажами тянется широкий многопрофильный карниз. Дворовые фасады выполнены в более лаконичном стиле с типовыми окнами. Витражные окна лестничных клеток оформлены многоуровневыми порталами. По периметру дома расположен массивный венчающий карниз с дентикулами.
Фасад старого здания отремонтировали, сохранив декоративные элементы. Перед специалистами стояла задача не только обновить конструктив стен, но и восстановить лепной декор и архитектурные особенности дома.
Наружные стены очистили, заделали трещины специальным строительным составом и обработали места намокания современным антигрибковым и укрепляющим средством. Обновили штукатурный слой, русты нижних этажей, с помощью современных технологий восстановили архитектурные элементы. Основное поле фасада окрасили в цвет «арахисовый крем», а для декоративных элементов использовали оттенок «коричневый шампиньон». На балконах восстановили плиты и положили новое напольное покрытие. Очистили и окрасили цоколь, внешние оконные и дверные откосы, затем заменили отливы и водосточные трубы, отремонтировали входы в подъезды.
В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».