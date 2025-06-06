Четверть самарцев учится вечерами, чтобы «обскакать» коллег по работе

Исследование, организованное платформами Высшей школы экономики и Нетологией, выявило интересные закономерности среди самарских любителей учиться.
Как оказалось, вечера становятся наиболее популярным временем для приобретения новых знаний и навыков. Эти данные были предоставлены аналитиками изданию.
Среди активных обучающихся, количество которых достигает почти 90% опрошенных, наибольшей популярностью пользуются вечерние занятия — ими увлекаются целых 36%.
Менее распространёнными стали утреннее изучение материала (19%), обучение в перерывах между делами (16%) и дневная учёба (9%).
Что касается временных рамок, на долю выходного дня приходится примерно 8% предпочтений, а ночной режим предпочитают лишь 2%. Об этом рассказала «Самара Онлайн24».
Значительная доля самарцев воспринимает процесс образования эпизодическим событием. Лишь треть опрошенных приступают к обучению систематично при появлении конкретной цели (42%), остальные практикуют это нерегулярно (29%).
Только небольшой процент населения постоянно вовлечён в учебный процесс (всего 3%).
Самые удобные дни для повышения квалификации распределились следующим образом: любимая пятница стала выбором большинства (34%), далее следуют суббота (24%) и начало трудовой недели — понедельник (21%).
Среди респондентов 23% планируют изучать новое четыре раза в неделю, тогда как другие ограничиваются одним днём (20%) или тремя (15%).
Средняя продолжительность занятий варьируется: 36% участников тратят на развитие от 15 до 30 минут, четверть учится по одному-два часа (28%), а ещё 19% выделили промежуток длительностью полчаса-час.
Мотивация к образованию тоже разнообразна: лидирует повышение конкурентоспособности (24%), получение актуальной информации по профессии (23%), личные интересы (19%), поддержание профессионального уровня (15%) и расширение общего кругозора (11%).
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