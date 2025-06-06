В выходные в Перми состоится Всероссийский фестиваль уличной культуры «Все стили в силе»

Молодежная столица России-2025 примет представителей уличной культуры со всей страны 7 и 8 июня.
В этом году масштабный фестиваль «Все стили в силе» (0+) разместится в «Кристалл-Центре» (Комсомольский проспект, 53).
Мастер-классы и семинары от известных исполнителей и тренеров Breaking, House dance, Hip-Hop, Powermove пройдут в специально оборудованном холле. В одном кинозале будут показывать фильмы про танцы, в другом будет вестись онлайн-трансляция с главной арены. Сама арена расположится в самом большом зале «Кристалла». Танцевальные баттлы пройдут на подземной парковке центра.
Программа фестиваля доступна в сообществе «Все стили в силе».