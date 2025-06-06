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«Минскэнерго»: 85 населенных пунктов оставались без света из-за непогоды 5 июня

«Минскэнерго» сказало про отключение света в населенных пунктах из-за непогоды 5 июня.

Источник: телеграм-канал «Минскэнерго»

«Минскэнерго» сообщило, что 85 населенных пунктов оставались без света из-за непогоды 5 июня. Подробности опубликованы в пресс-службе организации.

В сообщении сказано, что энергетики предприятия «Минскэнерго» вечером 5 июня работали в усиленном режиме. Согласно информации на 23.00, аварийно-восстановительные бригады продолжали работу над восстановлением электричества в 85 населенных пунктах Минской области.

В пресс-службе обратили внимание, что было задействовано 39 аварийных бригад и 48 единиц техники. Подчеркивается, что работы продолжались и ночью для полного устранения неполадок.