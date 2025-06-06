Крокодил съел семилетнего мальчика на глазах у друзей

В Кении семилетний мальчик погиб в результате нападения крокодила — инцидент произошел на реке Турквел в округе Западный Покот, сообщает TV 47 Digital.
По данным очевидцев, Линган Лотух Исайя купался вместе с друзьями, когда его внезапно схватил и утащил на глубину хищник. Свидетели рассказали, что остальные дети закричали от ужаса. Отец ребенка, работающий на золотых приисках, признался, что убит горем, так как не смог спасти сына.
Тело мальчика удалось обнаружить в ходе поисков, в которых участвовали сотрудники охраны дикой природы и местные жители.
Река Турквел давно известна высоким числом крокодилов, но из-за отсутствия водоснабжения местные жители вынуждены продолжать ходить к реке. Власти региона призвали родителей быть осторожнее и пообещали усилить меры безопасности, чтобы снизить риск подобных трагедий, передает телеканал.
В индонезийской провинции Малуку крокодил напал на 11-летнего мальчика, когда тот находился у моря вместе с отцом и другом, и утащил его под воду. Вместе с соседями родители ребенка организовали поиски мальчика. Позднее к ним присоединились сотрудники полиции, но тело так и не нашли.