Крокодил съел семилетнего мальчика на глазах у друзей

В индонезийской провинции Малуку крокодил напал на 11-летнего мальчика, когда тот находился у моря вместе с отцом и другом, и утащил его под воду. Вместе с соседями родители ребенка организовали поиски мальчика. Позднее к ним присоединились сотрудники полиции, но тело так и не нашли.