Спустя девять лет найдена девушка, пропавшая после обиды на родителей

В конце декабря 2016 года в правоохранительные органы поступило заявление от женщины о пропаже ее дочери, 2000 года рождения. По словам заявительницы, 25 декабря 2016 года девушка самостоятельно ушла из детской больницы, где находилась на лечении в связи с плановой операцией. До момента исчезновения подросток удалила страницу в социальной сети, оставила все вещи и документы в лечебном учреждении, а затем взяла верхнюю одежду у соседки по палате.