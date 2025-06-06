Красноярец не смог завоевать сердце невесты на шоу «Давай поженимся!»

На федеральном шоу «Давай поженимся!» красноярец Никита, мастер маникюра, попытался найти свою любовь, однако невеста выбрала другого кандидата.
На шоу Никита проявил свои таланты, сыграв на барабанах, но ведущая Лариса Гузеева изначально скептически отнеслась к его участию. В конце программы она признала, что Никита — хороший парень, но невеста, 24-летняя Анастасия из Новороссийска, выбрала другого мужчину.
Анастасия пришла на программу в поисках любви и отметила, что ей нужен партнер с сильным характером. Она впечатлила Никиту своей историей — после потери родителей она взяла под опеку младшую сестру. Это качество красноярец оценил высоко и даже выразил готовность переехать к ней в Новороссийск.
Никита также рассказал о своих требованиях к будущей избраннице: он мечтает о традиционной патриархальной семье и не одобряет наличие у партнерши друзей мужского пола. Однако его подход вызвал недовольство среди конкурентов, один из которых назвал его работу «не мужской».
Гузеева также высказала сомнения по поводу дружбы между мужчинами и женщинами, что вызвало недоумение у Никиты. Несмотря на его попытки объяснить свою позицию, ведущая осталась под впечатлением от его внешности и не приняла его аргументы.
Анастасия, невеста, выразила удивление тем фактом, что в свои 28 лет Никита еще не успел открыть свой бизнес, несмотря на пятилетний опыт работы в индустрии.
Лариса Гузеева проявила настороженность по поводу Никиты, отметив, что его работа вызывает у нее сомнения. В то же время сваха Роза Сябитова высказала положительное мнение о молодом человеке. Ведущая, с иронией, поинтересовалась, кто является мужем Никиты, подчеркнув его профессию.
Анастасия также начала сомневаться в Никите, отметив, что ему пора уже открывать собственный салон. Она подчеркнула, что в этом возрасте наличие бизнеса является важным аспектом. В итоге она выбрала другого.