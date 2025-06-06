Красноярец не смог завоевать сердце невесты на шоу «Давай поженимся!»

Анастасия пришла на программу в поисках любви и отметила, что ей нужен партнер с сильным характером. Она впечатлила Никиту своей историей — после потери родителей она взяла под опеку младшую сестру. Это качество красноярец оценил высоко и даже выразил готовность переехать к ней в Новороссийск.