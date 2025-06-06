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Топ-5 главных новостей в Молдове 6 июня 2025: Как Евгений Дога стал жертвой санкций против России — Молдова оставила его без пенсии; первые лица Молдовы проигнорировали похороны Доги; почему большая тайна. куда пропала президентк

Главные новости в Молдове на утро пятницы, 6 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро пятницы, 6 июня 2025:

1. Евгений Дога не получал пенсию в Молдове: Ему выплачивали российскую, но маэстро и ее лишился из-за властей.

2. Первые лица государства в очередной раз плюнули в душу народа: Пока Молдова была в трауре и прощалась с великим композитором, президент и лидер ПАС гуляли по заграницам.

3. Юрист Юрий Мэрджиняну: Граждане Молдовы имеют право знать, где находится и чем занимается президент!

4. Цинизм властей Молдовы не знает предела: Они считают народ за быдло, а, представьте, они ведь, наверное, в кулуарах потешаются над нами.

5. Воровство в законе: Правительство и НАРЭ за пять месяцев украли у жителей Молдовы 47,5 миллиона евро — деньги растворились в чьих-то карманах.

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