Топ-5 главных новостей в Молдове 6 июня 2025: Как Евгений Дога стал жертвой санкций против России — Молдова оставила его без пенсии; первые лица Молдовы проигнорировали похороны Доги; почему большая тайна. куда пропала президентк

Главные новости в Молдове на утро пятницы, 6 июня 2025:
1. Евгений Дога не получал пенсию в Молдове: Ему выплачивали российскую, но маэстро и ее лишился из-за властей.
2. Первые лица государства в очередной раз плюнули в душу народа: Пока Молдова была в трауре и прощалась с великим композитором, президент и лидер ПАС гуляли по заграницам.
3. Юрист Юрий Мэрджиняну: Граждане Молдовы имеют право знать, где находится и чем занимается президент!
4. Цинизм властей Молдовы не знает предела: Они считают народ за быдло, а, представьте, они ведь, наверное, в кулуарах потешаются над нами.
5. Воровство в законе: Правительство и НАРЭ за пять месяцев украли у жителей Молдовы 47,5 миллиона евро — деньги растворились в чьих-то карманах.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Последнее интервью великого молдавского композитора Евгения Доги — «КП»: «На планете, названной в мою честь, я бы поселил всех негодяев!».
В Молдове на 89-м году жизни умер великий композитор Евгений Дога (далее…).
Новый скандал в министерстве образования Молдовы: Спустили тесты по румынскому, но… на английском языке — ученик «Gutu» превратился в «Guu».
Учителя справедливо возмущаются — а нам что со всем этим делать? (далее…).
Снег по колено, подвесной мост с коровами, камнепады и видимость пару метров: Впервые молдавские туристы покоряют на велосипедах перевалы Тянь-Шаня в Кыргызстане.
Уникальное путешествие на велосипедах совершают Кристина Дойчева и Алексей Гузун (далее…).