Новосибирцы обратились к Бастрыкину и Краснову из-за мусорных полигонов

Жители Новосибирска, которые живут рядом с мусорными полигонами «Гусинобродский» и «Левобережный», обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Центре правовых инициатив потребителей.