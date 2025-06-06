Новосибирцы обратились к Бастрыкину и Краснову из-за мусорных полигонов

Жители Новосибирска, которые живут рядом с мусорными полигонами «Гусинобродский» и «Левобережный», обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Центре правовых инициатив потребителей.
— Поводом для коллективного обращения инициативной группы жителей послужила длительная эксплуатация мусорных полигонов с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства, — сообщили в Центре.
В своих обращениях горожане утверждают, что данная ситуация привела к загрязнению окружающей среды и значительному ухудшению здоровья у местных, в том числе приводила к летальным исходам.
Под обращениями уже подписались 115 человек, но сбор подписей еще продолжается. Новосибирцы просят Бастрыкина и Краснова тщательно расследовать нарушения экологического законодательства, провести доследственную проверку и возбудить уголовные дела.