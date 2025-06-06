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Новосибирцы обратились к Бастрыкину и Краснову из-за мусорных полигонов

Горожане просят тщательно расследовать нарушение экологического законодательства.

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Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирска, которые живут рядом с мусорными полигонами «Гусинобродский» и «Левобережный», обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Центре правовых инициатив потребителей.

— Поводом для коллективного обращения инициативной группы жителей послужила длительная эксплуатация мусорных полигонов с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства, — сообщили в Центре.

В своих обращениях горожане утверждают, что данная ситуация привела к загрязнению окружающей среды и значительному ухудшению здоровья у местных, в том числе приводила к летальным исходам.

Под обращениями уже подписались 115 человек, но сбор подписей еще продолжается. Новосибирцы просят Бастрыкина и Краснова тщательно расследовать нарушения экологического законодательства, провести доследственную проверку и возбудить уголовные дела.