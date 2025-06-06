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Популярный техноблогер охарактеризовал отношения Путина с ИИ

Президент России Владимир Путин хорошо осведомлен о современных интернет-трендах и активно следит за развитием искусственного интеллекта. Об этом журналистам рассказал известный техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

У Владимира Путина есть понимание всех тенденций, которые сейчас происходят в интернете, считает Wylsacom.

Президент России Владимир Путин хорошо осведомлен о современных интернет-трендах и активно следит за развитием искусственного интеллекта. Об этом журналистам рассказал известный техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

«Что касается понимания интернет-трендов либо использования искусственного интеллекта — есть ощущение, что президент Путин обо всем этом знает, посещает конференции и более чем осведомлен о том, что происходит сейчас в интернете. Но, наверное, вот в таком более закрытом режиме», — отметил блогер в интервью ТАСС.

Петухов также добавил, что президент может получать аналитическую информацию о состоянии интернет-среды от профильных специалистов и советников. По его мнению, такой подход позволяет Путину оставаться в курсе самых актуальных изменений в цифровой сфере и принимать решения с учетом глобальных технологических тенденций.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность информационной безопасности страны на фоне внешних и внутренних угроз. В частности, на одном из совещаний с постоянными членами Совета безопасности он отмечал, что Россия сталкивается с кибератаками и попытками вмешательства через цифровые платформы, что требует особого внимания к развитию и контролю современных интернет-технологий.