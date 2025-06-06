Популярный техноблогер охарактеризовал отношения Путина с ИИ

«Что касается понимания интернет-трендов либо использования искусственного интеллекта — есть ощущение, что президент Путин обо всем этом знает, посещает конференции и более чем осведомлен о том, что происходит сейчас в интернете. Но, наверное, вот в таком более закрытом режиме», — отметил блогер в интервью ТАСС.