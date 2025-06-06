Необычный пассажир: немецкая овчарка все утро ездила в трамвае, покорив сердца сибиряков

Утром 6 июня 2025 года жители Бурятии с удивлением и умилением наблюдали за необычным пассажиром — немецкой овчаркой, которая спокойно каталась в трамвае по Улан-Удэ. Пес свернулся клубочком и ездил по одному и тому же маршруту, никому не мешая. Пассажиры не испугались, а кондукторы не стали ее выгонять.
В соцсетях сразу начались обсуждения: может, собака потерялась, или ее бросили хозяева? А может, она и вовсе бездомная? Как позже сообщили в МУП «Управление трамвая», овчарка каталась в вагоне все утро, пока водитель не уехал на обед в депо.
— Пока она ездила, кондуктор поила ее водой, — рассказали в Управлении. — В депо мы тоже предложили ей воду и попытались накормить, но она отказалась. В итоге собаку временно забрали кинологи из Бурятского аграрного колледжа им. М. Н. Ербанова — наш диспетчер с ними связался. Надеемся, что найдутся хозяева или овчарка обретет новый дом с заботливыми людьми.
А тем временем в комментариях под постами уже нашлось несколько желающих приютить умную и спокойную собаку. Так что даже если прежние владельцы не объявятся, без любящей семьи овчарка точно не останется!
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