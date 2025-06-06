Необычный пассажир: немецкая овчарка все утро ездила в трамвае, покорив сердца сибиряков

— Пока она ездила, кондуктор поила ее водой, — рассказали в Управлении. — В депо мы тоже предложили ей воду и попытались накормить, но она отказалась. В итоге собаку временно забрали кинологи из Бурятского аграрного колледжа им. М. Н. Ербанова — наш диспетчер с ними связался. Надеемся, что найдутся хозяева или овчарка обретет новый дом с заботливыми людьми.