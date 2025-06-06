Летящие в небе над Казахстаном яркие объекты сняли на видео

В небе над Астаной вечером 5 июня очевидцы заметили таинственные светящиеся объекты, пронесшиеся над городом, сообщает Kaztag.kz.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана прокомментировало инцидент, заявив, что причиной может быть вход в атмосферу одного из ранее запущенных космических объектов.
По информации ведомства, это мог быть разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, спутник STARLINK-1631 от SpaceX или ступень японской ракеты H-2A R/B.
Чиновники уточнили, что на территории Казахстана не зафиксировано падения обломков или ущерба. Обычно такие объекты сгорают при входе в атмосферу и не несут угрозы для населения, передает агентство.
20 апреля жители Окинского и Баргузинского районов Бурятии заметили в вечернем небе ярко светящийся объект, слегка прикрытый облаками в темном небе. Позднее от него отделилось светящееся кольцо, которое впоследствии самостоятельно продолжило двигаться до тех пор, пока полностью не растворилось в небе.
В конце февраля произошла еще одна странная ситуация: пилоты летевшего из Санкт-Петербурга в Челябинск пассажирского самолета авиакомпании «Россия» увидели в небе неопознанный объект — неподвижный серый шар.