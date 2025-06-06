Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать три города

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается переименовать город три говора в регионе, документ доступен в думской электронной базе.
«Проектом федерального закона… предлагается переименовать город Серноводское Серноводского района Чеченской Республики в город Серноводск. город Наурская Наурского района Чеченской Республики в город Невре. переименовать город Шелковская Шелковского района Чеченской Республики в город Терек», — сообщается в пояснительных записках к проектам.
Согласно действующему законодательству, переименование географического объекта допускается в случае, если существующее написание наименования на государственном языке РФ или на других языках народов России не соответствует правилам русской орфографии или орфографии других языков российских народов.
В сопроводительных документах отмечается, что в связи с преобразованием села Серноводское в город Серноводское наименование «Серноводское» не сочетается с типом населенного пункта, а также не отражает географическую особенность данного географического объекта.
Кроме того сообщается, что по данному вопросу был проведен опрос граждан города Серноводское, в результате которого предложение о переименовании города поддержано населением единогласно.