Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать три города

Парламент Чечни предложил ГД переименовать три города в регионе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается переименовать город три говора в регионе, документ доступен в думской электронной базе.

«Проектом федерального закона… предлагается переименовать город Серноводское Серноводского района Чеченской Республики в город Серноводск. город Наурская Наурского района Чеченской Республики в город Невре. переименовать город Шелковская Шелковского района Чеченской Республики в город Терек», — сообщается в пояснительных записках к проектам.

Согласно действующему законодательству, переименование географического объекта допускается в случае, если существующее написание наименования на государственном языке РФ или на других языках народов России не соответствует правилам русской орфографии или орфографии других языков российских народов.

В сопроводительных документах отмечается, что в связи с преобразованием села Серноводское в город Серноводское наименование «Серноводское» не сочетается с типом населенного пункта, а также не отражает географическую особенность данного географического объекта.

Кроме того сообщается, что по данному вопросу был проведен опрос граждан города Серноводское, в результате которого предложение о переименовании города поддержано населением единогласно.