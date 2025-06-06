Автомобили крупного китайского бренда Changan начнут продавать в Беларуси

Во время пресс-конференции было сказано, что новые автомобили бренда Сhangan планирует разместить в салоне, расположенном на улице Каменногорской. Вместе с тем спикеры отметили, что для Беларуси самой перспективной является линейка авто Uni. И добавили, что именно указанные автомобили первыми окажутся в стране. Не исключается и появление премиальных марок, но не в 2025 году.