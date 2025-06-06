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Глава края Михаил Котюков поздравил красноярцев с Днем города

6—8 июня Красноярск отпразднует свой 397-й день рождения.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

6 июня губернатор Михаил Котюков поделился видеопоздравлением к 397-летию Красноярска. Запись появилась в социальных сетях главы региона.

— Без малого четыре века город растет, меняется к лучшему. Мы все вместе добиваемся новых успехов. Каждый год жизни Красноярска — это еще один шаг вперед. Здесь всегда кипит работа. Появляются школы, детские сады, спорткомплексы и культурные пространства. Уже сейчас идет подготовка к 400-летию. Мы строим метро, обновляем исторический центр, создаем туристическую инфраструктуру, уютные зоны отдыха для горожан, — говорит Котюков.

Губернатор поблагодарил всех красноярцев за вклад в развитие родного города. В конце поздравления он пожелал всем жителям города здоровья, добрых свершений и ярких событий.

Красноярск готовится к празднованию Дня города, которое пройдет с 6 по 8 июня. К 397-летию краевого центра жителей ждет масштабная программа, а главной звездой этих дней станет Пелагея — ее выступление пройдет в воскресенье на острове Татышев.

Программу мероприятий можно посмотреть на нашем сайте.