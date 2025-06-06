Глава края Михаил Котюков поздравил красноярцев с Днем города

— Без малого четыре века город растет, меняется к лучшему. Мы все вместе добиваемся новых успехов. Каждый год жизни Красноярска — это еще один шаг вперед. Здесь всегда кипит работа. Появляются школы, детские сады, спорткомплексы и культурные пространства. Уже сейчас идет подготовка к 400-летию. Мы строим метро, обновляем исторический центр, создаем туристическую инфраструктуру, уютные зоны отдыха для горожан, — говорит Котюков.