Глава края Михаил Котюков поздравил красноярцев с Днем города

6 июня губернатор Михаил Котюков поделился видеопоздравлением к 397-летию Красноярска. Запись появилась в социальных сетях главы региона.
— Без малого четыре века город растет, меняется к лучшему. Мы все вместе добиваемся новых успехов. Каждый год жизни Красноярска — это еще один шаг вперед. Здесь всегда кипит работа. Появляются школы, детские сады, спорткомплексы и культурные пространства. Уже сейчас идет подготовка к 400-летию. Мы строим метро, обновляем исторический центр, создаем туристическую инфраструктуру, уютные зоны отдыха для горожан, — говорит Котюков.
Губернатор поблагодарил всех красноярцев за вклад в развитие родного города. В конце поздравления он пожелал всем жителям города здоровья, добрых свершений и ярких событий.
Красноярск готовится к празднованию Дня города, которое пройдет с 6 по 8 июня. К 397-летию краевого центра жителей ждет масштабная программа, а главной звездой этих дней станет Пелагея — ее выступление пройдет в воскресенье на острове Татышев.
Программу мероприятий можно посмотреть на нашем сайте.