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Politico: В Белом доме планируют организовать телефонный разговор Трампа и Маска

Советники Белого дома приняли решение провести в пятницу, 6 июня, телефонный разговор между предпринимателем Илоном Маском и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Politico.

Советники Белого дома приняли решение провести в пятницу, 6 июня, телефонный разговор между предпринимателем Илоном Маском и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Politico.

— Помощники Белого дома, попытавшись убедить президента сдержать публичную критику в адрес Маска, чтобы избежать эскалации, запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером и генеральным директором Tesla, чтобы заключить мир, — уточнили в газете.

Кроме того, в материале добавили, что Трамп относится к произошедшей ссоре с миллиардером спокойно.

— Все нормально. Все идет очень хорошо, лучше некуда, — цитирует заявление издания РИА Новости.

Ранее американский предприниматель поддержал идею объявления импичмента президенту США. Об этом он написал в социальной сети X, ответив «Да» на предложение пользователя объявить Трампу импичмент и заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Незадолго до этого, Маск сообщил, что компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon в связи с решением президента США об аннулировании правительственных контрактов.